Rusya’dan Kazakistan’a 98 bin kişi gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik çağrısı sonrası 98 bin kişi Kazakistan’a gitti.

Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, başkent Astana’da düzenlenen basın toplantısında, Rusya’dan ülkeye göç edenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmetcanov, 21 Eylül’den bu yana Kazakistan’a 98 bin Rus vatandaşının geldiği bilgisini paylaştı.

Aynı dönemde 64 bin 234 Rusya vatandaşının ülkeden ayrıldığını da kaydeden Ahmetcanov, “Kazakistan’a son 9 ayda Rusya’dan 1 milyon 700 bin Rus vatandaşı giriş yaptı.” dedi.

Bakan Ahmetcanov, oteller başta olmak üzere yabancılara ev kiralayan vatandaşların üç gün içinde yetkili kurumlara bildirmesi gerektiğini aksi takdirde para cezasına tabi tutulacakları duyurusunu yaptı.