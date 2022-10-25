Rusya’dan ‘kirli bomba’ iddiası

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın kirli bomba üzerinde çalıştığını ve bunu kullanabileceğini iddia etti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüşen Şoygu, “Kiev yönetiminin kirli bomba kullanımını içeren olası provokasyonlarından endişe duyduğunu” dile getirdi.

Şoygu, Türk, Fransız ve Amerikan mevkidaşlarıyla da konuştu ve benzer yorumları yineledi.

Fransa, İngiltere ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamada, “Rusya tarafından ortaya atılan Ukrayna’nın kendi topraklarında kirli bomba kullanmaya hazırlandığı yönünde asılsız iddiaları reddediyoruz” denildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski de Kremlin’in iddialarını yalanladı ve Rusya’yı “bu savaşta hayal edilebilecek her türlü pisliğin kaynağı” olmakla suçladı.

KİRLİ BOMBALAR NEDİR?

Kirli bombalar, geleneksel patlayıcıların yanı sıra radyoaktif malzeme içeriyor. Geleneksel patlayıcısı infilak ettiğinde havaya uranyum gibi radyoaktif maddeler saçıyor.

Nükleer bombalarda kullanılan yüksek derecede rafine radyoaktif malzemeye gerek duyulmuyor. Bunun yerine hastanelerden, nükleer santrallerden veya araştırma laboratuvarlarından elde edilen radyoaktif malzemeler kullanabiliyor.

Bu durum, bu tip bombaları nükleer silahlardan daha ucuz ve daha hızlı bir hale getirebiliyor. Örneğin, bir aracın arkasında rahatça taşınabiliyorlar.

Radyoaktif serpintinin kanser gibi ciddi hastalıklara yol açmasından dolayı, hedef alınan bölgelerde ve topluluklarda paniğe neden oluyor.