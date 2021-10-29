Rusya’dan korkutan açıklama

Çin’in Wuhan kentinde bulunan hayvan pazarından yayılan corona virüs Rusya’da can almaya devam ediyor.

Rusya günlük bin 163 korona virüs vefatıyla 4 gün üst üste rekor kırdı.

Rusya’da korona virüs nedeniyle bir günde bin 163 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı korona virüs salgının başından beri kaydedilen en yüksek vefat sayısı olurken, ülkede 4 günde üst üste vefat sayısıyla rekor kırıldı.

Rusya’da son 24 saate ait korona virüs verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi ülkede son 24 saatte bin 163 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, bu sayı salgının başından beri görülen en yüksek günlük vefat sayısı olarak kaydedildi. Hayatını kaybeden bin 163 kişi ile birlikte vefat sayılarında da 4 günde rekor kırılmış oldu. Rusya’da salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı da son verilerle birlikte 236 bin 220’ye ulaştı.

Korona virüs nedeniyle Moskova’da 93 kişi yaşamını yitirirken, başkenti 76 vefat ile St. Petersburg ve 42 vefat ile Krasnodar Bölgesi takip etti.

Vaka sayılarında gerileme

Rusya’da dün açıklanan 40 bin 96 yeni korona virüs vaka sayısından sonra bugün açıklanan verilere göre son 24 saate 39 bin 849 yeni korona virüs vakası bildirildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı son verilerle birlikte 8 milyon 432 bin 546’ya yükseldi.

En yüksek vaka sayısı 7 bin 511 ile başkent Moskova’da kaydedilirken St. Petersburg’da 3 bin 452 ve Samara Bölgesi’nde bin 389 yeni korona virüs vakası kayıtlara geçti.

Ülkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 30 bin 462 olarak açıklanırken salgının başından beri iyileşenlerin sayısı da 7 milyon 302 bin 515’e yükseldi.