Rusya’dan kritik Türkiye açıklaması

Moskova’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye hakkında açıklama yaptı.

Moskova’ya giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova’da bir araya geldi.

Toplantı öncesi konuşan Lavrov, “Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli” dedi.

“Ankara’nın Montrö Sözleşmesi’nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu da görüşmede, Ukrayna konusundaki düşüncelerini dile getireceklerini söyledi.

Montrö Sözleşmesi’ni uygulamaya devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, “Türkiye başından beri dengeli ve objektif tutum sergiledi. Dürüst ara buluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük” diye konuştu.