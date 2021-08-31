Rusya’dan kritik uyarı

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan topraklarının teröristler tarafından kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, başkent Moskova’da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan’daki duruma değinen Lavrov, “Bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasından, Afgan halkının refaha kavuşmasından ve Afganistan topraklarının ileride teröristler, uyuşturucu satıcıları ve diğer organize suç temsilcileri tarafından kullanılması olasılığının engellenmesini gerektiren kararlardan yana pozisyon sergiliyoruz.” dedi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvelerinin Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de eylülde yapılacağına dikkati çeken Lavrov, bu zirvelerde Afganistan meselesinin ele alınacağını dile getirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da Afganistan’daki durumu takip ettiklerini belirterek, “Afganistan halkının yapacağı tercihe saygı duyacağız.” ifadesini kullandı.