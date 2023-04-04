Rusya’dan NATO kararı öncesi flaş önlem

Finlandiya’nın NATO üyeliğine saatler kala Rusya harekete geçti ve İskender füze sistemini Belarus’a teslim etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İskender füze sisteminin Belarus’a teslim edildiğini duyurdu.

Şoygu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi Belarus Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. Bu sistem hem konvansiyonel hem de nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip.” diye konuştu.

Bununla birlikte Şoygu, Rus ordusunun eğitim alanlarından birinde Belarus personelinin İskender’in kullanımına ilişkin eğitiminin dün başladığını söyledi ve Minsk’in bazı askeri uçaklarının düşman hedeflerini nükleer füzelerle vurma yeteneği kazandığını açıkladı.

Rus bakan, ayrıca NATO’nun savaşa hazırlığını arttırdığını ve Rusya ile Belarus sınırları yakınındaki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirterek, “Finlandiya’nın NATO üyeliği Rusya-Ukrayna savaşını tırmandırma potansiyeline sahip.” dedi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz Cumartesi günü Rusya’nın komşu Belarus’ta taktik nükleer silahlar için özel bir depolama tesisinin inşasını tamamlayacağını açıklaması uluslararası alanda sert eleştirilere yol açtı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı ise Rus devlet haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yaparak herhangi bir uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını ihlal etmediğini ve bu adımın Batı’nın yıllardır süren baskısı nedeniyle atıldığını savundu.

“KENDİ GÜVENLİĞİMİZE YÖNELİK KARŞI TEDBİRLER ALACAĞIZ”

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini değerlendirdi.

NATO’nun genişlemesine, Rusya’nın çıkarları ve güvenliği açısından olumsuz baktıklarına işaret eden Peskov, “Bunun mevcut gerginliği daha da artıracağına inanıyoruz. NATO, pek çok yönden Rusya’ya düşmanca tavır sergileyen bir kurum olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda çeşitli adımlar atacağını vurgulayan Peskov, “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamaya yönelik karşı tedbirler alacağız. Bu tedbirler, gerek gördüğümüz şekilde alınacak.” diye konuştu.

Peskov, NATO altyapısının ve silahlarının Finlandiya’ya konuşlandırılması ile ilgili süreci yakından takip edeceklerinin altını çizdi.