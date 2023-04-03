Rusya’dan nükleer silah açıklaması: Batı sınırına yerleştirilecek

Rusya’nın Minsk Büyükelçisi Boris Grizlov, nükleer silahların Belarus’a yerleştirileceğini söyledi.

Rusya’nın Minsk Büyükelçisi, Moskova’nın Belarus’a yerleştireceği taktik nükleer silahları eski Sovyet cumhuriyetinin Batı sınırı yakınlarına konuşlandıracağını belirtti.

Büyükelçi Boris Grizlov, Belarus televizyonuna yaptığı açıklamalarda, “Rusya’nın nükleer silahları ortak devletimizin Batı sınırının yakınlarına yerleştirilecek” dedi ancak net bir lokasyon vermedi.

Grizlov, “Bu bizim savuma kabiliyetlerimizi geliştirecek; ve Avrupa ile ABD’den gelen sese rağmen hayata geçirilecek” dedi.

Belarus; NATO üyeleri Letonya, Litvanya ve Polonya ile bin 250 kilometre sınır paylaşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’ta Rus nükleer silahlarının yerleştirilmesi için tesislerin 1 Temmuz’a kadar kurulacağını bildirmişti.

Putin, mart ayı sonunda Belarus ile topraklarına taktik nükleer silah yerleştirmek üzere bir anlaşma yaptığını açıklamış, Batı tepki göstermişti.