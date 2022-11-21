Rusya’dan savaş suçu iddiası

Kremlin, Ukraynalı askerlerini 10’dan fazla Rus savaş esirini infaz etmekle suçladı. Rusya tarafından yapılan açıklamanın öncesinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ukraynalı askerlerin cephe hattında esir Rus askerleri öldürdüğü iddia edildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, sosyal medya platformlarında dolaşan bir video görüntü Ukraynalı askerlerin Rus savaş esirlerini öldürdüğünü gösteriyor. Videoda, bir evin arazisinde Ukraynalı askerler tarafından esir alınan bir grup Rus asker ellerini başlarının üzerine koyarak yüzüstü yatıyor. Tamamen siyah giyinmiş bir adamın silahını, sarı kol bantları takan Ukraynalı askerlere doğru çevirmesi üzerine olay patlak veriyor. Ukraynalı bir asker tarafından çekildiği söylenen görüntüde, yüzüstü yatanlar da dahil olmak üzere tüm Rus askerleri öldürülüyor. En az 12 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Olayın, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesindeki Donbas’a bağlı Makiivka köyü yakınlarındaki bir evin arazisinde gerçekleştiği iddia edildi. Videoda yer alanların ne konumu ne de kimliği henüz uluslararası kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin The Guardian’ın yorum talebine de henüz cevap vermedi.

RUSYA UKRAYNA’YI SUÇLADI

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, “Rus askerlerinin vahşice öldürülmesi, ne ilk ne de tek savaş suçudur. Bu, Kiev rejimi tarafından aktif olarak desteklenen ve batılı patronları tarafından açıkça görmezden gelinen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yaygın bir uygulamadır” diyerek Ukrayna’yı suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, “Görüntüler, dejenere olmuş Ukraynalı askerler tarafından 10’dan fazla hareketsiz Rus askerinin kasıtlı ve sistemli bir şekilde öldürüldüğünü gösteriyor” şeklinde iddiada bulundu. Sözcü devamında ise, “Ukrayna hükümeti işkence gören ve öldürülen her mahkumdan sorumlu tutulacak” dedi.