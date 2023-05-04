Rusya’dan sert açıklama: Zelenskiy’i ortadan kaldırın

Rusya’nın eski lideri Dmitri Medvedev, Kremlin saldırısının ardından sert bir açıklama yaptı.

Rusya’nın eski lideri Dimitri Medvedev, Putin’e yönelik suikast girişimi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için “fiziksel olarak ortadan kaldırma” çağrısı yaptı.

Kremlin’den bugün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin Sarayı’ndaki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

ZELENSKİY: BİZ YAPMADIK

Rus haber ajansı RIA da, dün akşam iki insansız hava aracının Putin’in konutuna saldırdığını fakat Rus savunma güçleri tarafından engellendiğini aktarmıştı. Kremlin’de bir hasarın meydana gelmediği belirtilirken, Putin’in de olay sırasında Kremlin’de olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Rus liderin saldırı anında Moskova dışındaki Novo Ogaryovo’da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetmişti.

Zelenskiy ise Putin’e veya Moskova’ya saldırmadıklarını belirterek “Kendi bölgemizde savaşıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

PETROL TESİSİNE İHA SALDIRISI

Gerilim sürerken bugün de Rusya’nın Krasnodar bölgesinde petrol rafinerisine İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda rafinerinin rezervuarlarında yangın çıktı.

Dün de Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığı, ölü veya yaralının bulunmadığı bildirilmişti.

Ukrayna ise Rus ordusunun, Ukrayna’nın başkent Kiev dahil olmak üzere çeşitli bölgelerine 24 İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 18 İHA’nın havada imha edildiği bilgisi verildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığından yapılan açıklamada da, Rusya’nın gece saatlerinde Odessa kentine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi. İHA’ların üzerine yazılan “Kremlin için” ifadesi ise dikkat çekti.