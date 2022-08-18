Rusya’dan şok hamle! Kinjal füzelerini konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kinjal hipersonik füzelerinin Kaliningrad’a konuşlandırıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, “Kinjal” hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya’nın Avrupa’daki bölgesi Kaliningrad’a konuşlandırdıklarını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimine karşı çıkan ülkelere karşı göz dağı vermeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, “Kinjal” hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya’nın Avrupa’daki bölgesi Kaliningrad’a konuşlandırdıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaliningrad bölgesindeki Çkalovsk askeri havaalanına “Kinjal” hipersonik füzelerine sahip Mig-31 model 3 savaş uçağının stratejik caydırıcılık önlemleri çerçevesinde konuşlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, uçakların 24 saat muharebe görevi yapacağına işaret edildi. “Kinjal” füzelerine sahip savaş uçaklarının, Rus 6. ordu hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleriyle etkileşim içinde olduğu belirtilen açıklamada, uçakların Rus Baltık Donanması uçaklarıyla da iş birliği yaptığı kaydedildi.