Rusya’dan Suriye için flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, güvenli bölge hakkında açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Suriye sınırında kurulması planlanan güvenli bölge hakkında konuştu.

Lavrov, önerilen ”güvenli bölge”ye Rus askeri polisinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

Uluslararası Haber Ajansı Reuters’ın, Rus haber ajanslarından aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Türkiye-Suriye sınırında kurulması planlanan ”güvenli bölge”ye ilişkin soruları yanıtladı.

”Güvenli bölge” formatı üzerinde askeri yetkililerin çalıştığını belirten Lavrov, alınacak kararın, hem Ankara’nın hem Şam’ın çıkarlarını mümkün olduğunca gözeteceğini vurguladı.

Rus Haber Ajansı Sputnik’in haberine göre Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında 1998’de varılan Adana Mutabakatı çerçevesinde bir tampon bölge kurulması konusunun konuşulduğunu söyledi.

Anlaşmada sınır bölgesinde terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik işbirliği yapılmasının ve Türkiye tarafının Suriye topraklarında sınırın belli bölümlerinde faaliyet gösterebilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

TRT