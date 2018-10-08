Rusya’dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. Verşinin, İdlib’de silahsızlandırılmış bölgenin sınırlarının belirlendiğini bildirdi.

Sputnik’in haberine göre, Verşinin “Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması yönünde mutabakat sağlamıştı.