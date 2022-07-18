Rusya’dan tahıl ihracatı açıklaması

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, tahıl ihracatı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in görüşme yapacağını söyledi.

Tüm dünyanın gözü Tahran’da gerçekleşecek olan görüşmeye çevrilmişken, Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Başkan Erdoğan ile Putin’in Ukrayna’daki tahıl ihracatı konusunu ele alacağını söyledi.

İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı’nda, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Tahran’da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’na iştirak edecek.