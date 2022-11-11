Rusya’dan tahıl koridoru açıklanması

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin “karşılıklı anlayış mevcut” değerlendirmesinde bulundu. Bununla birlikte Peskov, “Ukrayna’nın pozisyonu sebebiyle barış müzakereleri mümkün değil” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan tahıl koridoru konusunda bir açıklama geldi.

Peskov, “Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut. Bu konuda temaslarımız sürüyor bazı sorunların çözülmesi gerekiyor. Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut” diye konuştu.

“BARIŞ MÜZAKERELERİ MÜMKÜN DEĞİL”

Bununla birlikte Kremlin sözcüsü, Rusya’nın “özel askeri operasyon” olarak tanımladığı Ukrayna’daki savaşın hedefine barış müzakereleriyle ulaşılabileceğini belirterek, “Ukrayna’nın pozisyonu sebebiyle barış müzakereleri mümkün değil” yorumunda bulundu.

Diğer taraftan, Ukrayna’da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar Türkiye’nin çabalarıyla geçen hafta çözüldü.

Kremlin: Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut – 1Tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna’dan şimdiye kadar 9 milyonu tonu aşkın sevkiyat yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen ardından tahıl koridoru anlaşmasını tek taraflı olarak askıya alan Rusya’dan da bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, “BM’nin katılımı ve Türkiye’nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek” dedi.

“İHLAL OLURSA ANLAŞMADAN ÇEKİLİRİZ”

Ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de bir açıklama yaptı. Ukrayna’nın Karadeniz’de saldırılarını tekrarlamayacağının garantisini vermesini talep ettiklerini söyleyen Putin, “Garantilerin ihlal edilmesi halinde anlaşmadan çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.