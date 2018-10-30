Rusya’dan Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından Kremlin sözcüsünden de Türkiye ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada Türkiye’nin İdlib’teki yükümlülükleri zorluğa rağmen yerine getirdiği bildirildi.

Rusya lideri Valdimir Putin, Ankara ile Moskova arasında varılan İdlib mutabakatını hayata geçirme konusunda Türkiye’ye geçtiğimiz günlerde teşekkür etmişti. Putin konu ile ilgili “Türk partnerlerimiz sıkı çalışıyor. Her şey o kadar kolay değil” dedi.

Putin, 16 Eylül’de Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile düzenlenen zirvenin ardından varılan İdlib mutabakatı konusunda “Belki tüm ağır silahlar ve tüm teröristler bölgeyi terk etmedi ama Türk partnerlerimiz sıkı çalışıyor. Tüm sorumluluklar henüz yerine getirilmese de bunun için çalışıyorlar. Bunu görüyoruz. Her şey o kadar kolay değil, aksine oldukça zor… Anlaştığımız üzere, İdlib’deki 15-20 kilometrelik bölgenin oluşturulmasına devam ediliyor” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN SOÇİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , “Suriye’nin İdlib bölgesini kapsayan Soçi Mutabakatı plana göre işliyor” dedi. Çavuşoğlu, İdlib’teki radikal grupların ve terör örgütlerinin anlaşmaya uygun davranmaması durumunda Türkiye’nin müdahale edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca. “Bu sürece her zaman en çok katkı sağlayan en çok destek veren ülkelerin başında da İran gelmektedir. Zaten birlikte bu süreci yürütüyoruz. Astana ve Soçi süreci.” dedi.

HÜRRİYET