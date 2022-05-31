Rusya’dan Türkiye’ye kritik ziyaret

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusuyla ilgili Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin pozisyonunu değişmeyeceğini ve Türkiye’nin iki ülkeye belgeleri yazılı verdiğini belirtti. Suriye’nin kuzeyine olası harekatla ilgili de çarpıcı mesajlar veren Çavuşoğlu, ‘Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var.’ dedi. Lavrov’un 8 Haziran’da Türkiye’ye geleceğini söyleyen ÇAvuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi.

İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosuyla ilgili Çavuşoğlu, “Teröre destek vermelerini kesmelerini istiyoruz. Belgeleri yazılı verdik, Türkiye’nin pozisyonu değişmez. Yasa çıkarmamız gerekiyor diye bir bahaneye sığınmasınlar” dedi. Çavuşoğlu ayrıca, ABD kongresinde F16’ların Türkiye’ye verilmesi konusunda bir eğilim olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un da Karedeniz’de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran’da Türkiye’ye geleceğini açıkladı

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; Bu iki ülke neden üye olmak istiyor? Güvenlik endişeleri var anlıyoruz. Müttefik Türkiye’nin güvenlik endişelerini görmezden gelmek olmaz.

Türkiye’nin pozisyonu değişmez yazılı belgeleri verdik, taahhüdümüzü verdik. Yazılı verdik, yazılı istiyoruz. Kanunlarında düzenleme yapılması gerektiğini kendileri söylüyor. Paçavra ile gösteri serbestse o zaman kanunları değiştireceksiniz.

ALMANYA VE FRANSA’DA PKK GÖSTERİSİ

Biz dün iki büyükelçiyi Bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik, sert bir şekilde uyardık. Misyonlarımız da o ülkelerde temaslarda bulundular. Ayrıca her iki ülkeye bu teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için notayı dün büyükelçilerine verdik. Hem Almanya hem Fransa iki büyükelçiyi de dün arkadaşlarımız Bakanlığa çağırdı. Güvenlikle ilgili genel müdürümüz çağırdı, tepkimizi gösterdi. Aynı şekilde notayı bu iki ülkeye verdik ve bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyledik.

SURİYE’NİN KUZEYİNE OLASI OPERASYON

Bölgenin istikrarına en büyük tehdit PKK/YPG. Son zamanlarda teröristler saldırılarını artırdı. Tehdit artarak sürerken elimiz kolumuz bağlı kalacak değiliz. Bu ulusal güvenlik meselesi. BM’den uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var.

ATİNA’NIN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

Yunanistan 1960’tan beri adaları silahlandırıyor. Gerekli uyarıları yaptık. BM’ye iki mektup gönderdik.

Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan’ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI

Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var.