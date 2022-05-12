Rusya’yı kızdıracak hamle

Finlandiya, Ukrayna ile savaşa girişen Rusya'yı kızdıran bir açıklama yaptı.

Finlandiya, Ukrayna ile savaşa girişen Rusya’yı kızdıran bir hamlede bulundu. Ülke, NATO üyeliğine başvuruya hazırlanıyor.

Kremlin ise Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasının Rusya için tehdit olduğunu açıkladı. NATO’dan ise üyeliğin “sorunsuz ve hızlı” olacağı açıklaması geldi.

Findandiya NATO üyeliği için yeşil ışık yaktı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin, ortak bildiri yayınlayarak “Finlandiya’nın vakit kaybetmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini” ilan etti.

Bildiride, “Bu kararı almak için ülke içinde atılması gereken adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızlıca yerine getirilmesini umuyoruz” denildi.

“RUSYA İÇİN TEHDİT”

Karara Rusya’dan yanıt gecikmedi. Kremlin’den yapılan açıklamada “Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için tehdit” olduğu belirtildi.

Açıklamada, “NATO’nun genişlemesi Dünya’yı ya da Avrupa’yı daha istikrarlı yapmayacak” denildi.

“SORUNSUZ VE HIZLI OLACAK”

Ardından bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den geldi. Stoltenberg, “Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO’da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır” dedi.

“SİYASİ VE ASKERİ SONUÇLARA YOL AÇAR”

Rusya daha önceden de NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç’i konuyla ilgili uyarmış. Bu durumun “yanıt verilmesi gereken siyasi ve askeri sonuçlara yol açacağını belirtmişti.

“ASKERİ OLARAK BAĞLANTISIZ”

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya, 1995’te Avrupa Birliği’ne üye olduğunda “resmen tarafsız” bir ülkeden “askeri olarak bağlantısız” konuma gelmişti.

İLK KIVILCIM KIRIM İLE ÇAKILDI

Finlandiya’yı NATO ile yakınlaştıran ise Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakı oldu. Sovyetler Birliği ile kötü bir geçmişi olan İskandinav ülkesi, “Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü” ile işbirliğini kademe kademe artırdı.

HALKIN YÜZDE 76’SI İSTİYOR

Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına kadar Finlandiya NATO’ya üyelik girişiminden geri durdu. Savaş öncesinde Finlandiya halkının NATO üyeliğine desteği yüzde 25 iken son yapılan anket bu oranın yüzde 76’ya çıktığını gösterdi.