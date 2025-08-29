Rütbe Terfi Töreni Gerçekleşti

RÜTBE TERFİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel için rütbe terfi töreni gerçekleştiriliyor. Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da katılıyor. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, başarılı hizmetleriyle dikkat çeken personelin yeni rütbeleri takdim ediliyor.

PROGRAMIN DETAYLARI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tuğgeneralliğe terfi eden ve Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Barış Soyal, yeni rütbesini Vali Karakaya’dan alıyor. Ayrıca, törende 40 jandarma personeli de yeni rütbelerini alıyor.

VALİ KARAKAYA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Törende konuşan Vali Karakaya, “Aziz milletimizin emaneti olan bu kutsal üniformayı onurla taşıyan kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Vatanın bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna görev yapan sizleri yürekten selamlıyorum. Yeni rütbeleriniz hayırlı olsun, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullanıyor.