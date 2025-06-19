RÜTBE TERFİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde görevli emniyet mensupları için rütbe terfi töreni yapıldı. Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte terfi eden polis memurlarını tebrik etti ve onlara başarılar diledi. Yıldırım, her rütbenin bir sorumluluk yükü getirdiğini belirterek, “Öncekinden daha fazla mesuliyeti beraberinde getirdiğini biliyor olmak demektir. Bir üst rütbe daha rahat edilecek bir rütbe anlamına gelmiyor, yükseldikçe sorumluluk artar.” ifadelerini kullandı.

POLİSLERİN BAŞARILARI VURGULANDI

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, her rütbenin vatana ve millete hizmet etme uğruna canını feda etmekten çekinmeyen polislerin elde ettikleri başarıların sembolü olduğunu vurguladı. Törende yapılan konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından bir üst rütbeye terfi eden 40 polise rütbelerini taktı.