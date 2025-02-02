Rutte: NATO Ülkeleri Daha Fazla Harcamalı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE NATO HARCMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

NATO Genel Sekreteri Rutte, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşı ile NATO üyelerinin savunma harcamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO topraklarına herhangi bir saldırıda bulunmasını önlemek amacıyla daha fazla finansman ve endüstriyel üretim gerektiğini dile getirdi. Rutte, “Amerika’dan Türkiye’ye kadar tüm NATO topraklarında ek üretim hatlarına, ek vardiyalara, daha fazla mühimmata, daha fazla Leopard 2 tankına, daha fazla F-35 savaş uçağına ve daha fazla silaha ihtiyacımız var. O zaman bize saldırmaya asla cesaret edemez.” şeklinde konuştu.

PUTİN’İN NATO’YA SALDIRMA İHTİMALİ

Rutte, Rusya’nın NATO’ya saldırabilecek bir durumda olup olmadığını değerlendirirken, “Putin bunu bir an bile düşünmemeli. Bu onun için yıkıcı sonuçlar doğurur.” diyerek bu durumu net bir şekilde ifade etti. Rusya’nın savunma harcamalarına da değinen Rutte, şunları söyledi: “Şu anda devlet bütçesinin yüzde 40’ını savunmaya harcıyor, bu da Rusya’nın milli gelirinin yüzde 10’una denk geliyor. Bizim o kadar harcamamız gerekmiyor ama yüzde 2’den çok daha fazlası gerekiyor.” Bu açıklamaları, NATO’nun savunma stratejisinin güçlendirilmesi adına atılması gereken adımları vurguluyor.