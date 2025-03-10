Rutte: Trump’ın Ukrayna Çabası Olumlu

NATO’NUN SAVAŞ SONRASI GÜVENLİK GARANTİLERİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki karmaşayı aşma çabalarının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Rutte, Avrupa müttefiklerine, savaş sonrası güvenlik garanti konusunu düşünmeleri gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Bu açıklamalar, Rutte’nin Bosna Hersek ziyaretinde Saraybosna Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirdiği bir panelde yapıldı.

TRUMP’IN BARIŞ PLANI

Rutte, Trump’ın Ukrayna’daki savaşı sona erdirme planıyla ilgili gelen bir soru üzerine, “Başkan Trump’ın Ukrayna’daki çıkmazı aşmaya çalışması iyi bir adım. Ancak henüz bir barış anlaşması yok, bunların hepsi hala çalışma aşamasında.” dedi. Ayrıca, “Bence Başkan Trump haklı” diyerek Avrupa’nın ateşkesi ve barış anlaşmasını korumak için güvenlik garanti misyonunun nasıl olabileceği konusunda düşünmesi gerektiğini vurguladı. Rutte, “Bunu yapmak için birçok model var ve modellerden biri şu anda Fransızlar ve İngilizler tarafından üzerinde çalışılıyor. Bence bunların hepsi olumlu ve umarım yakında bir barış anlaşmasına varırız” değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Rutte, Trump’ın ilk döneminde NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırma çağrısında başarılı olduğunu belirtti, şimdiki yaklaşımın da Avrupalı müttefikler üzerinde benzer bir etki yarattığını söyledi. Rutte, NATO’nun Lahey’de yapılacak gelecek zirvesinde savunma harcamalarının yeni hedefinin “gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 3’ü” olarak belirlenmesini beklediğini ifade etti.