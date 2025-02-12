Rutte: Türk Savunma Sanayisi Etkileyici

NATO’NUN GÜÇLENMESİ İÇİN TÜRKİYE’NİN ROLÜ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın gerçekleştirilecek Savunma Bakanları toplantısı öncesinde medyaya önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ilk kez iştirak edeceği bu toplantı öncesi, Rutte, Türkiye’nin NATO ile Avrupa’nın savunma sanayisini güçlendirmede nasıl bir rol oynayabileceği hakkında bilgiler paylaştı. AA muhabirinin, Türk savunma sanayisinin gücü ve Ukrayna’da barış sağlama konusundaki katkıları ile ilgili yönelttiği soruya Rutte, “Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici.” yanıtını verdi.

İNOVASYONUN GÜCÜ

Rutte, Türkiye’deki yüzlerce kuruluşun inovasyon alanında aktif olduğunu ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bünyesinde binlerce şirketin bulunduğunu belirtti. Hem Ankara’daki ziyaretinde hem de Brüksel’deki görüşmelerinde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldiğini anımsadı. Türk savunma sanayisinin potansiyeline dikkat çeken Rutte, NATO’nun daha da güçlenmesi için bu tür iş birliklerinin önemini vurguladı.