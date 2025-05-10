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Rüzgar Dalı, Araç Üzerine Düştü

RÜZGAR NEDENİYLE KIRILAN AĞAÇ DALI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bir olayda, rüzgarın etkisiyle bir ağaç dalı park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

KAZA GEVHERNESİBE MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak üzerinde gerçekleşti. Şiddetli rüzgar kısa süreli olarak etkili oldu ve bu durum bir ağacın dalının kırılmasına neden oldu. Düşen dal, park halindeki iki otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Özellikle düşen dal, otomobillerden birinin camını kırarak ciddi bir hasar meydana getirdi.

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