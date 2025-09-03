Rüzgar, Kerem’in Fenerbahçe’ye gitmesiyle üzüldü

Rüzgar Sevim’in Duyguları

Rüzgar Sevim, 11 yaşında bir Galatasaray taraftarı olarak, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi sonrası derin bir üzüntü yaşadı. “Benfica’ya gitmeden önce Galatasaray ile ilgili şeyler yapmıştı. Ama Fenerbahçe’ye gittiğinde Galatasaraylıları üzdü, kırdı herkesi. Kerem abinin Fenerbahçe’ye gitmesini kabullenemiyorum,” şeklinde ifade etti. Rüzgar, futbolcunun Fenerbahçe’ye geçişinin kendisi için duygusal bir travma olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’ye Geçiş

Rüzgar Sevim, Kerem Aktürkoğlu’nun milli maçlarda izleyebileceğini ancak “Fenerbahçe maçında onu izlemek istemem” diye ekledi. Kendisine yöneltmek istediği bazı sorular da olduğunu belirten Rüzgar, “Hani Galatasaraylılığımızdan vazgeçmiyorduk? Sen neden vazgeçtin, diye sormak isterdim” dedi. Aktürkoğlu’nun Benfica döneminde attığı golleri de takip ettiğini belirten Rüzgar, “Benfica’da, Fenerbahçe’ye gelmeden çok güzel bir gol attı. Kerem abi için hayırlısını diliyorum,” şeklinde konuştu.

Galatasaraylılığa Devam

Rüzgar, çevresindekilerin tepkileri hakkında şunları aktardı: “Fenerbahçeli tanıdıklarım ‘Fenerbahçeli olacak mısın’ diye sordu. Fenerbahçeli olmayı düşünmüyorum. Galatasaraylılarda daha çok Galatasaraylılığımdan dolayı sevindi ve Kerem abi gittiği için aslında onlar da üzüldüler ayrıca kızgınlar.” Rüzgar, Kerem’in Galatasaraylı olduğuna dair vermiş olduğu mesajlara inandıklarını ve Fenerbahçe’ye geçişini beklemediklerini ifade etti.

İdolü Değişti

Rüzgar Sevim, Kerem Aktürkoğlu’ndan sonra Galatasaray’da yeni idolünün Yunus Akgün olduğunu belirtti. “Fenerbahçe’de yok ama Galatasaray’da sevdiğim futbolcular var. Galatasaray’da Yunus abi var. Galatasaray’da şu an yeni en sevdiğim futbolcu Yunus abi. Yunus abi çok güzel oynuyor,” dedi. Son olarak, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe transferine alışamadığını vurgulayan Rüzgar, “Kerem Aktürkoğlu’nun hala Fenerbahçe’ye gitmesini düşünemiyorum. Kerem abinin Fenerbahçe’ye gitmesini kabullenemiyorum,” diyerek hislerini yineledi.