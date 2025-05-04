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Rüzgar kesildi, balıkçılar denize açıldı

Tekirdağ’da bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle avlanamayan balıkçılar, rüzgarın kesilmesiyle Marmara Denizi’ne ağ atmak için tekrar açıldı. Tekne ve ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, istavrit umuduyla denizde nasiplerini aramaya devam ediyor.

BALIKÇILARDAN BEKLEYİŞ

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, zorunlu paydosun sona erdiğini duyurdu. Balıkçıların denize ağ atmaya başladığını belirten Pehlivanoğlu, “Şiddetli rüzgardan dolayı balıkçı arkadaşlarımız bir haftadır limanda bekledi. Bu sürede ağ bakımlarını yaparak, teknelerinin eksiklerini giderdiler. Artık yeniden nasiplerini aramaya başladılar. Balıkçılar, istavritin yanı sıra menekşe ve mezgit avlamak için denize çıktı. İnşallah güzel avcılık olur ve arkadaşlarımız kıyıya balıkla döner diye umut ediyoruz” dedi.

UMUT DOLU AÇILIŞ

Balıkçı Hasan Oğuz, havanın normale dönmesiyle faaliyetlerine başladıklarını ifade ederek, “Nasibimize ne çıkacak bilmiyoruz. Umutla denizden ne çıkacak diye bekleyeceğiz. Bu aralar istavrit oluyor daha çok. İnşallah güzel avcılık olur” diye konuştu.

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