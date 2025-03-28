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Rüzgar Sapanca Gölü’nde Kanoyu Alabora Etti

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OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Serdivan ilçesinde yer alan Gölpark mevkiinde yaşanan olayda, Sapanca Gölü’ne açılan 7 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar yüzünden alabora oldu. Durumun yetkililere iletilmesinin ardından sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri hemen olaya müdahale etmek için bölgeye yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olay yerine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 5 kişiyi kurtarmayı başardı. Ancak 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yoğun çabalarına rağmen henüz herhangi bir bulguya ulaşamadı ve arama çalışmaları devam ediyor.

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