Rüzgar Ve Güneş Gücü Yükseliyor

TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞLE ENERJİ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisi alanındaki gelişmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Türkiye olarak rüzgar ve güneşte toplam kurulu gücümüz yüzde 30’u aştı. Tüm hanelerin elektrik ihtiyacını sadece bu iki kaynaktan karşılayabilir hale geldik” ifadelerini kullandı. 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü nedeniyle sosyal medya hesabından değerlendirmeler yapan Bakan Bayraktar, yerli üretimle sağlanan istihdamı da vurguladı. Bayraktar, “Güneş ve rüzgarla büyüyor, yerli üretimle panelde yüzde 75, türbinde yüzde 65 olmak üzere 50 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜME GÖSTERİYOR

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 2005 yılında Türkiye’nin toplam yenilenebilir kurulu gücü 12 bin 906 megavat seviyesindeydi ve o zamanlar güneş enerjisine dayalı bir kurulu güç yoktu. Ancak 2025 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 72 bin 492 megavata ulaşacak. Son 20 yılda Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü yaklaşık 4,5 kat artış gösterdi. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı ise neredeyse sıfırdan yüzde 30,2 seviyesine yükseldi.