Rüzgarda Tabureyi Tutarken Dalın Altında Kaldı

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Kartal’da meydana gelen olayda, kuvvetli rüzgar sonucunda savrulan bir tabureyi tutmaya çalışırken üzerine düşen dal parçasının etkisiyle ağır yaralanan genç oyuncunun durumu dikkat çekti. Olay, 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, rüzgar nedeniyle bir ağacın dalı yola düştü. Bu esnada yoldan geçen 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, rüzgar sebebiyle hareket eden tabureyi yakalamaya çalışırken, kopan dalın altında kalmış oldu.

YARDIM VE MÜDAHALE

Çevrede bulunan vatandaşlar, Yıldız’a yardım ederek sıkıştığı yerden çıkmasını sağladı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu ve yaralı oyuncu hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelerin ardından, yoğun bakım ünitesine alınan genç oyuncunun durumu ciddiyetini koruyor. Üzerine dal düşmesi nedeniyle komada olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, talihsiz oyuncunun rüzgarın etkisiyle savrulan tabureyi tutmaya çalıştığı ve o esnada kopan dalın altına düştüğü anlaşıldı. Bu ölçüde tehlikeli bir durum yaşanması, polis ekiplerini de harekete geçirdi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.