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Rüzgardan Düşen Ağaç Dalı, Araçları Hasarladı

RÜZGAR DOLAYISIYLA KIRILAN AĞAÇ DALI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde rüzgarın etkisiyle bir ağaç dalı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay, Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana geldi. Kısa bir süreliğine esen şiddetli rüzgar, bir ağacın dalının kırılmasına neden oldu.

OTOMOBİLLERDE HASAR OLUŞTU

Kırılan dal, park halindeki iki otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Düşen dal, otomobillerden birinin camını kırdı. Olaydan dolayı araç sahipleri hasar tespit çalışmaları yapıyor. Rüzgarın ağaçlarda ve park halindeki araçlar üzerindeki etkisi, sürücüler için bir tehlike oluşturabiliyor.

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