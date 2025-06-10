Rüzgarla Bariyerler, 2 Personelin Üzerine Devrildi

BARİYERLER ŞİDDETLİ RÜZGARLA DEVRİLDİ

İstanbul’daki Adalet Sarayı’nın meydanında bulunan bariyerler, etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle iki adliye çalışanının üzerine devrildi. Yaralanan personel, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, saat 17.00 civarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı meydanında gerçekleşti.

PERSONEL MESAİ SONRASI YOLA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği’nde çalışan iki kadın memur, mesai sonrası evlerine yönelmek için adliyenin C kapısından çıktılar. O sırada, şiddetli rüzgar bariyerleri devirdi. Personelin yürüdüğü sırada bariyerlerin üzerlerine düşmesi sonucu biri kolundan, diğeri bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Bariyerlerin altında kalan personel, adliyenin polis memurları tarafından kaldırıldı. Olayı duyuran ihbar üzerine ambulansta sağlık ekipleri, diz kısmını hareket ettiremeyen yaralıları sedye yardımıyla ambulansa taşıdı. Olay sırasında bazı bariyerlerin üst kısımlarının tedbir amacıyla çıkarıldığı gözlemlendi.