Ryan Babel Aktif Kariyerine Veda Etti!

RYAN BABEL’İN EMEKLİLİK KARARI

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Türk kulüplerinin formalarını giyerek uzun bir kariyerin ardından emekliliğini açıkladı. 37 yaşındaki Babel, sosyal medya platformlarında paylaştığı bir video ile “Teşekkürler futbol.” ifadesini paylaşarak futbolu bırakma kararını duyurdu.

Hollanda Milli Takımı’nda 69 kez forma giyen Babel, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında yer alan Ajax ve Liverpool gibi takımlarda da mücadele etti. Ayrıca, Türkiye’de Beşiktaş, Eyüpspor, Galatasaray ve Kasımpaşa gibi kulüplerle de anılar biriktirdi. Bu süreçte Babel, önemli katkılarıyla futbolseverlerin gönlünde yer edindi.