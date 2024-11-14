Ryan Kent’in Yeni Takımı Şok Edici!

RYAN KENT’İN YENİ TAKIMI ŞAŞIRTIYOR

Fenerbahçe’deki döneminde birçok teklifi geri çeviren Ryan Kent’in yeni ekibi herkesi hayrete düşürüyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi geçtiğimiz ay feshedilen Kent’in yeni kulübü hakkında heyecan verici gelişmeler ortaya çıkıyor. Serbest statüde bulunan Kent, İngiltere Championship’te kümede kalma yarışı veren Preston North End tarafından hedefleniyor.

PRESTON’DAN TEKLİF GELDİ

İngiliz medya organı The Sun’a göre; Preston Teknik Direktörü Paul Heckingbottom, 2016-2017 sezonunda Barnsley’de birlikte çalıştığı eski öğrencisi Ryan Kent’i yeniden takımında görmek istiyor. Heckingbottom, Kent’i iyi tanıyan ve ona güvenen bir teknik direktör olarak biliniyor. Kent, Barnsley’deki kiralık döneminde 47 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans göstererek yılın genç oyuncusu ödülünü kazanmıştı.

LAZIO İLE ANLAŞMA OLDU AMA GİTMEDİ

Fenerbahçe’deyken birçok kulüp tarafından kadrosuna katılmak istenen Ryan Kent, kulüpler arasında sağlanan anlaşmaya rağmen Serie A ekibi Lazio’ya transfer olmayı kabul etmemişti. Bu gelişmelere rağmen Kent’in yeni takımı konusunda yaşanan belirsizlikler devam ediyor.