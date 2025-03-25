Ryan Kent Seattle Sounders İle Temasta

RYAN KENT’İN YENİ GÖRÜŞMELERİ

Fenerbahçe’nin istediği sonuçları alamadığı ve neredeyse kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, bonservisi elinde olmasına rağmen ara transfer dönemini herhangi bir kulüple anlaşma yapmadan geçirdi. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesini feshettiği Kent, şimdi sürpriz bir imza atmaya hazırlık yapıyor.

SEATTLE SOUNDERS İLE GÖRÜŞMELER

28 yaşındaki İngiliz futbolcunun şu sıralar beklenmedik bir kulüple görüşme halinde olduğu iddia ediliyor. Sounder at Heart’ta yer alan habere göre, Ryan Kent, MLS takımlarından Seattle Sounders ile temas halinde. ABD kulübünün, Kent ile sezonun geri kalan süre için sözleşme imzalamak istediği, sözleşmede 2025-2026 dönemi için de opsiyonel bir madde bulunacağı ifade ediliyor. Ayrıca, taraflar arasındaki görüşmelerin oldukça ileri seviyede sürdüğü belirtiliyor.

KENT’İN FENERBAHÇE DENEYİMİ

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent, sarı-lacivertlilerden ayrıldığı ekim ayından bu yana kulüpsüz olarak kalıyor. 2023 yazında Rangers’tan bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere imza atan Kent, yeterince forma şansı bulamıyor. Bu süreçte 19 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiliyor.