Ryazan’da Patlama: 11 Ölü, 130 Yaralı

RUSYA’DA FABRİKADA PATOLOJİK OLAY

Rusya’nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen yangın sonrası oluşan patlama, 11 kişinin ölümüne ve 130 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Cuma akşamı gerçekleşen olayla ilgili olarak çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, meydana gelen patlamada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 130 kişinin yaralandığını duyurdu. Fabrikanın hangi alanda faaliyet gösterdiği henüz netlik kazanmazken, bazı medyalara göre olay, barutun alev alması nedeniyle gerçekleşti.