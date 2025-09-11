S.A. Elektrikli Bisikletle Yaralandı

KAZADA YARALANMA OLDU

Bartın’ın Ulus ilçesinde, yolun karşısına geçerken bir servis minibüsünün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü S.A. (50) yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı ve olay, dün saat 18.00 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Abdipaşa beldesi mevkisinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Bartın yönüne doğru ilerleyen Ö.D. (45) yönetimindeki öğrenci taşıyan minibüs, yolun karşısına geçmekte olan S.A.’nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazanın ardından S.A. yaralanarak çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA SONRASI GÖREVELER YERİNDE

Minibüs sürücüsü Ö.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan S.A.’nın durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.