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S.A., Komşularını Sevmeyerek Araca Zarar Verdi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Adana’da, Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde, saat 03.00 sularında tuhaf bir olay meydana geldi. Bu olayda, aynı sokakta park edilen 7 aracın lastikleri patlatıldı ve camları ile aynalarına hasar verildi.

ŞÜPHELİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Ekipler, patlatılan lastiklerin ve zarar verilen araçların sahibi mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleli, sesleri duyarak dışarı çıktıklarında, araçlarının zarar gördüğünü fark etti ve durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, araştırma yaparak şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Kimliği belirlenen S.A., devriye ekipleri tarafından kısa zamanda ele geçirildi. İlk ifadesinde “Komşularımı sevmediğim için yaptım” diyen S.A., işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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