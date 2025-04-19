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S.A.Ö. Nadir C.’yi Yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saat 21.00 civarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu olan 15 yaşındaki S.A.Ö., bacağından yaraladığı 65 yaşındaki Nadir C. ile sokakta karşılaştı.

YARALAMA OLAYININ NEDENİ

İlk yapılan araştırmalara göre, S.A.Ö., Nadir C. ile tartıştıktan sonra olayın kavgaya dönüşmesi sonucunda, yanındaki tabancayla Nadir C.’ye ateş edip sol bacağından yaraladı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken, yaralı Nadir C. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İFADEDE NELER SÖYLENİYOR

S.A.Ö.’nün, pedagojik destek eşliğinde gerçekleştiren ifadesinde, “Nadir C.’ye ait ayakkabı tamircisinde uzun süre çalıştım. Paramı istediğimde hakaret etti. Akşam yolda karşılaşınca, sinirlenip tabancamla korkutmak için ateş ettim” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından S.A.Ö., adliyeye sevk edildi.

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