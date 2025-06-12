Ş.A.’ya Cezası Belirlenmiş Oldu

CEZA BELİRLENDİ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir ortaokulda öğretmenlik yapan K.Ç.K.’yi silahla yaralayan Ş.A.’nın cezası belli oldu. Şeker Mahallesi’nde yer alan Şehit Haldun Ateş Ortaokulu’nda aralarında çıkan tartışmanın gerilmesi sonucu K.Ç.K.’yi okul içinde tabanca ile vuran Ş.A.’nın yargılama süreci Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

MAHKEME KARARI VERİLDİ

Sanık Ş.A.’nın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, Ş.A.’ya “öldürmeye teşebbüs” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan dolayı 1 yıl 8 ay hapis ve 1.500 lira para cezası aldı. Mahkeme, silahsız ruhsat taşımaktan verilen ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.