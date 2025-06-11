S. Agha, Filistin ve İrlanda hikayeleri anlatıyor. Filistin sanatı ve sineması ilgi çekiyor. Çok fazla hikaye anlatılmalı, sesler önemli. Kültürel direniş ve çeşitlilik vurgusu var. Bunu desteklemeliyiz, çok şey var

FİLİSTİN ANLATISINI TAŞIYAN SANATÇI

Filistinli ve İrlanda kökenlerine sahip olan sunucu, yazar, oyuncu ve film küratörü Sarah Agha, sesi, kalemi ve sahnede varlığıyla Filistin anlatısını uluslararası arenaya taşıyor. Sanatı direnişle birleştirme hedefindeki Agha, The Arab Film Club’un kuruculuğunu yapıyor ve kulübün Filistin sinemasının kültürel direnişine odaklanan ilk podcast serisini sunuyor. Agha, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda Filistin sinemasının küratörlüğü açısından pek çok keşfedilecek husus olduğunu vurgulayarak, tarihiyle birlikte Filistin’den ve diasporasından çıkan birçok filmi bulunmasının altını çiziyor.

ÇEŞİTLİLİK ARAYIŞI

Agha, küratörlük sürecinde öncelikle aradığı şeyin çeşitlilik olduğunu belirtiyor ve “Bu yüzden Batı Şeria hakkında konuşmak önemli” diyor. Diasporadan, Kudüs ve 1948 deneyiminden de bahsetmenin gerekliliğini açıklayarak, “Tüm bunlar bir araya geldiğinde, insanlar Filistinli olmanın ne anlama geldiğini ve Filistin’in mücadelesinin ne olduğunu anlayabiliyor. Tabii bence hiçbir film tek başına tüm hikayeyi anlatamaz.” ifadesini kullanıyor.

İKİ KÜLTÜRDE HİKAYE ZENGİNLİĞİ

İrlandalı ve Filistinli olmaktan duyduğu gururu dile getiren Agha, her iki kültürde de zengin hikaye anlatımına dikkat çekiyor. İrlanda ve Filistin’in tarihsel benzerliklerinden bahsediyor ve “Biliyorsunuz, İrlanda işgal edilmişti ve orada sömürgecilik vardı. Filistin’de de var” diyor. Bu karanlık dönemlerin güçlendirici hikaye anlatımlarını ortaya çıkardığını vurgulayan Agha, “Bir bakıma herkesin hikayesini anlatmak için aciliyeti var. Nasıl anlattığınız ve anlatmaya da izin verilip verilmeyeceği başka bir hikaye” şeklinde görüş belirtiyor.

NAKBA VE GÖÇ ÜZERİNE YORUMLAR

Daha önce 1948 Nakba’sını anlatan ödüllü bir belgesel serisinde Filistin hikayesini sunan Agha, göç ve zorluklara rağmen Filistin halkının topraklarından sökülüp gitmesinin ve bu konularla ilgili ana akım medyada konuşmanın önemine dikkat çekiyor. “Pek çok insan artık Filistin’den haberdar olmak istiyor” diyor.

YENİ İLGİ VE DESTEK

Agha, Batılı izleyicilerin Filistin sanatı ve sinemasıyla olan ilişkilerinde belirgin değişiklikler yaşandığını belirtiyor. Artık Filistin sinemasını izleyenlerin arasında farklı yaş ve geçmişlere sahip yeni yüzler görüyor. “Tıklım tıklım dolan, biletleri tükenmiş oditoryumlar… Pek çok insan şimdi Filistin hakkında bilgi edinmek istiyor” şeklinde konuşarak, insanların meseleye duyarlılık gösterdiğini iletiyor.

AÇIKLAMA VE ÖNERİLER

Sarah Agha, Arap sineması hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için “The Arab Film Club”ı öneriyor. “Bazen çevrim içi etkinlikler yapıyoruz. Web sitesinde de harika önerilerimiz var” diyerek Arap dünyasının sunduğu zenginliği keşfetme çabalarına dikkat çekiyor.