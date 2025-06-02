S. Akaydin, Fenerbahçe’de pişman değilim

FENERBAHÇE DÖNEMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Çaykur Rizespor’un futbolcusu Samet Akaydin, Tivibu Spor’da Fenerbahçe’deki günleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’de geçirdiği zamanla ilgili sorulara yanıt veren Samet, “İnsanlar ‘Fenerbahçe’ye gittiğin için pişman mısın?’ diye soruyor. Pişman değilim aslında. Ben Fenerbahçe’yi isteyerek, severek gittim. Fenerbahçe’nin büyüklüğü tartışılmaz. Çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Benim o kadar şey yaşamama rağmen, Fenerbahçe’ye karşı böyle bir kin, nefret beslemiyorum. Benim öyle bir yapım yok zaten. İyi ki de Fenerbahçe’ye gitmişim, Fenerbahçe’de futbol oynamışım. Bundan dolayı mutluyum, gururluyum.” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA YAŞANAN SORUNLAR

Fenerbahçe’deki döneminde sosyal medyanın etkisi üzerine düşüncelerini paylaşan milli oyuncu, “Fenerbahçe’de hatalarım oldu evet ama herkesin hataları oluyor. Ben Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra da izledim maçlarını. Hatalar yapılmadı mı? Yine yapıldı. Ama benim kadar tepki hiç kimse almadı. Benim sıkıntım oydu. Ben Fenerbahçe’de troll hesaplarının kurbanı oldum diye düşünüyorum. Gerçek Fenerbahçe taraftarları yolda gördüğü zaman bana hep destek oldu. Ama gerçek Fenerbahçe taraftarlarından bahsediyorum. Bu troll hesaplardan, 6-7 yaşındaki çocukların açtığı hesaplardan bahsetmiyorum yani. Ben sosyal medyanın gerçeklik payının olmadığını düşünüyorum zaten.” ifadelerini kullandı.

PANATHINAIKOS’TA YAŞADIĞI SORUN

Samet Akaydin, Panathinaikos’ta yaşadığı bir olay üzerine de önemli açıklamalar yaptı. “Panathinaikos’ta forma giyerken 19 Mayıs paylaşımı yaptığım için ilk 11’den çıkartıldım. Sonrasında benimle görüşmek istediler ve o günün Yunanistan için yas günü olduğunu söyleyerek paylaşımı kaldırmamı rica ettiler. Kaldırmayacağımı söyledim. Ertesi gün stada gittiğimde kadroda olmadığımı gördüm. Bana tepki olacağını, sahaya çıkarsam beni koruyamacaklarını söylediler. İnanılmaz sinirlendim ve Panathinaikos’tan ayrılmaya karar verdim.” diyerek o süreci anlattı.