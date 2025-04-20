S.B. Gözaltına Alındı, Çocuk Sigara İçti

ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜLERİNE YANIT OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir’de bir sokak düğününde sigara içen bir 3 yaşındaki erkek çocuğun annesi S.B., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde düzenlenen düğünde, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde çocuğun sigara içtiği anlar dikkat çekti.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, duruma el koyarak bir soruşturma açtı. Çocuğun annesi S.B. hakkında, ‘sağlık için tehlikeli madde temini’ ve ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B.’yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEDEN GEÇİŞ YAPILDI

Gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öncelikli olarak çocuğun sağlık durumu ve aile durumu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu olay, çocukların korunmasına yönelik toplumsal bilinç ve yasal yükümlülüklerin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.