Hakkari’de füze saldırısı: 1 şehit

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden acı haber geldi. Güven Dağı Üs bölgesine eli kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu 1 asker şehit düştü.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2018 günü Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet güdümlü füze atıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan saldırı sonucu 1 askeri personel şehit olmuş, 1 iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız bulunmaktadır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.,

TRT