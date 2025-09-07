Haberler

S.Ç. Antalya’da Gözaltına Alındı

AFYONKARAHİSAR VALİSİNE HAKARET ETTİ

Sosyal medya üzerinden Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’na hakaret eden S.Ç. (50), Antalya’da tatil yaptığı otelde yakalandı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘@FoReVeR1903_’ kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından ‘Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı’ başlıklı haberi alıntılayarak Vali Yiğitbaşı hakkında hakaret dolu ifadeler kullandığı tespit etti.

S.Ç.’nin, İstanbul Pendik’te kaydının olduğu ve tatil amacıyla Antalya’da bir otelde konakladığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Afyonkarahisar’a getirilen S.Ç., sonrasında işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kırklareli’nde Filistinliler İçin Dualar

Kırklareli’de düzenlenen etkinlikte, Filistinli müslümanlar için dualar okunarak İsrail saldırıları kınandı. Müftü Yusuf Eviş, dayanışma ve birlik mesajları verdi.
Kocaeli’de Gençler Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Kocaeli'de alkol alarak ve emniyet kemeri takmadan seyahat eden gençler, kaydedilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

