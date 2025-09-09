Ş.C., Hafriyat Çukuruna Düşen Araçtan Atladı

TAKVİYELİ JANDARMA UYGULAMASI

Tavşanlı ilçesindeki jandarma uygulama noktasına gelen Ş.C., ekiplerin “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Emet ilçesine yöneldiği belirlenen otomobil için jandarma ve polis ekipleri, ilçe girişinde barikat kurarak kaçışı engellemeye çalıştı.

OTOMOBİL KAZASI VE YARALANMA

Kaçmaya devam eden Ş.C., otomobiliyle yol çalışması yapılan alana girdi ve direksiyon kontrolünü kaybetti. Çalışmalar için açılan hafriyat çukuruna düşen otomobilden son anda atlayan Ş.C., hafif yaralanarak dışarıya çıktı. Plakası ve araç evrakları bulunmadığı için kaçtığı anlaşılan Ş.C., hemen sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Olayla alakalı başlatılan soruşturma ise devam ediyor.