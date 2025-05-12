S.Ç. Yurt Dışına Kaçtı, Fadıl Şahin

ADANA’DA DOLANDIRICILIK SKANDALI

Adana’da birçok müşterisini ve tedarikçisini dolandırarak yurt dışına çıktığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi S.Ç.’nin, kredi çekebilmesine yardımcı olmak için eşi Fadıl Şahin’in evinin tapusunu ipotek ettiği öne sürülen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş. ile bağlantısı dikkat çekiyor. Fadıl Şahin (51), bu olayın ardından yaşamına son verdi.

S.Ç. KAÇTI, ÇALIŞANLAR YANGIN KOPTU

Kentte üç şubesi bulunan güzellik merkezi sahibi S.Ç., piyasa değerinin altında hizmet vererek birçok kişi ve tedarikçiyi dolandırdıktan sonra 17 Nisan’da yurt dışına kaçtı. Üç aydır maaşlarını alamayan çalışanlar, şubelerdeki eşyalara zarar vermeye başladı. S.Ç., çalışanlarına bir özür mesajı göndererek “Kaçmadım, borçlarımı ödeyeceğim” ancak eşyaların yağmalanması yüzünden zor durumda olduğunu söyledi.

BORÇ VE BUNALIM SONUCU İNTİHAR

S.Ç.’nin yurt dışına çıkmasından sonra, Fadıl Şahin bunalıma girdi ve bugün sabaha karşı Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde bir ağacın altında tabancayla yaşamına son verdi. Olay öncesinde eşine “Seni seviyorum, hakkını helal et” mesajını gönderdiği öğrenilen Şahin’in cansız bedeni, incelenmek üzere morga kaldırıldı. Bu olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı.