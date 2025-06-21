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S.D. Gözaltına Alındı, Çalınan Malzeme Bulundu

HIRSIZLIK OLAYI POLİS TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gümüş eşya satan bir dükkanın camını kırarak 70 bin lira değerinde takı çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. 21 Haziran tarihinde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, gümüşçünün camının kırılması sonrasında 70 bin lira değerinde takının çalınmasıyla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlığın şüphelisi S.D. (22) olarak belirlendi. Olayın gerçekleştiği gün polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyonda, çalınan tüm malzemeler de ele geçirildi.

Bu olay, yerel güvenlik güçlerinin hırsızlık vakalarını çözme konusundaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Ayrıntılar Yolda Geliyor..

Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki ikametinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemiyle ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

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