S.D. Tutuklandı, Çocuğu Darp Eden

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denizli’de, kız arkadaşının 2 yaşındaki çocuğunu döverek hastanelik eden bir kişi tutuklandı. Çocuğun annesi, alkolün etkisi altındayken kendisini ve çocuğunu dövdüğünü iddia ettiği erkek arkadaşı hakkında şikayette bulundu.

OLAYIN DETAYLARI

Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki Aşağımahalle’de yaşadığı S.B.D.’nin eski eşinden olan 2 yaşındaki A.K.’yi darp ettiği öne sürülen S.D., adli birimlere sevk edildi ve ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheli, iddiaları reddetti. Ebeveyn S.B.D., emniyetteki ifadesinde, yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisini hem de çocuğunu dövdüğünü belirtti ve bu nedenle komşulardan yardım istemek zorunda kaldığını söyledi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ankara’da tanıştığı S.D. ile Denizli’ye taşındığını anlatan anne, erkek arkadaşının aldığı alkolün etkisiyle kendisine ve çocuğuna zarar verdiğini ileri sürdü. Olayın ardından Denizli Valiliği, 2 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “30 Nisan 2025’te Sarayköy Devlet Hastanesine başvuran bir kadının 2 yaşındaki oğlunda darp izine rastlanması sonrasında, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce inceleme başlatılmış, anne şikayette bulunmuştur. Şüpheli, yapılan çalışmaların ardından yakalanarak gözaltına alınmış, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” ifadeleri yer aldı.