Ş.K.A. Cezayı Aldı, Cenaze Dedi

OTOMOBİLİN PLAKASINI KAPATAN SÜRÜCÜYE CEZA

Aksaray’da, plakası bantla kapatılan otomobilin sürücüsü Ş.K.A. (23), polis ekiplerine yakalandığında “Cenazem var” diyerek savunma yaptı. Sürücü, ‘Okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak’ suçundan 4 bin TL idari para cezası aldı.

POLİS EKİPLERİ DURUMU FARK ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden 24 plakalı bir aracın harf ve rakam grubunun kapalı olduğunu tespit etti. Araç, Aksaray-Ankara kara yolundaki Tacin Mahallesi kavşağında durduruldu. Sürücü Ş.K.A. ile beraberindeki babası H.A., durumu gazetecilere anlattı. H.A., “Çekmeyin hemşehrim, adamın canını sıkmayın. Beni sinirlendirmeyin. Ben şimdi valiye gidiyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

SÜRÜCÜ İLE BABASI SAKİNLEŞTİRİLDİ

Ş.K.A., bu sırada cep telefonuyla gazetecileri görüntülemeye başladı. Polis ekipleri, baba ve oğlu sakinleştirerek durumu kontrol altına aldı. Bandı sökerek plakanın 24 AV 163 olduğunu belirleyen polis, başka bir suç unsuru bulamadı. Sonuç olarak, sürücüye yazılan 4 bin TL ceza, plakada yapılan değişiklik nedeniyle uygulandı.