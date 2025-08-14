S.K. Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

OTOPARKTA ATEŞ AÇILDI

Çorum’da, S.K. isimli şahıs daha önce çalıştığı otoparka gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında işletmeci M.F.A. ve müşteri B.Y. yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak’taki otoparkta gerçekleşti. İddiaya göre, S.K., otopark sahibine uzaktan seslenirken, yanında getirdiği pompalı tüfeği duvarın kenarına saklayarak ateş açtı.

SALDIRGAN KAÇTI, YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırının ardından S.K., olay yerinden kaçarken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar M.F.A. ile B.Y.’ye isabet etti. Silah seslerini duyan kişiler hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin mevcut olmadığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Polis ekipleri, S.K.’nın yakalanması için soruşturma başlattı. Olayın detayları ve şüphelinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.