S.Ö., Ailesiyle Kavga Etti, Endişe Yarattı

OLAYIN BAŞLANGICI

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir müstakil evin 1. katında yaşayan S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartışma yaşadı. Kavganın ardından kendisini evin içindeki bir odaya kilitleyen S.Ö.’nün ailesi, kendisine zarar verme ihtimalinden endişelendi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, S.Ö.’yü saatlerce ikna etmeye çalıştı ancak odadan çıkmadı.

MÜDAHALE VE KURTARMA ÇABALARI

Annesinin sözlerine de kulak asmayan S.Ö. için durumu daha da kritik hale getiren bir adım atıldı; itfaiye ve Özel Harekat Timi olay yerine sevk edildi. Özel harekat polisinin uyarılarına rağmen dışarı çıkmayı reddeden şahıs, ekipler tarafından zorla çıkarıldı ve ambulansa taşındı. Bu sırada mahalle halkı, olayın gelişimini endişeyle izledi.

SAĞLIK DURUMU VE AMBULANSA ALIM

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında S.Ö., ambulansın içinde annesine seslenerek, “Annecim, niye böyle yapıyorum ben? Size bir şeyim yok. Niye polisi arıyorsunuz? Allah aşkına, ne yaptım ben size?” sözlerini dile getirdi. Zaman zaman öfkelenerek sesi yükselen S.Ö., polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yapılan ilk müdahalede kafasında küçük bir kanama olduğu tespit edilen şahıs, ambulansta pansuman yapıldıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.